Jadwal Bioskop di Bali Selasa (5/9): Level 21 XXI Mall – TSM XXI

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bagi warga Kota Denpasar, Bali, jangan lupa menikmati waktu sejenak untuk healing seusai beraktivitas, Selasa hari ini (5/9). Pilihan yang pas adalah menonton film di sejumlah bioskop yang tersebar di Bali. Film bergenre action, horor, drama, komedi dan drama komedi hadir di sejumlah bioskop di Pulau Bali, hari ini. Baca Juga: Jadwal Bioskop di Bali Senin (4/9): Banjir Pujian, Film Galaksi Tambah Jam Tayang

Hari ini ada film anyar The Equalizer 3 yang dibintangi Denzel Washington dan Dakota Fanning serta Joy Ride yang dibintangi Ashley Park dan Sherry Cola. Lalu film Gran Turismo yang dibintangi Orlando Bloom dan David Harbour dan Talk to Me yang dibintangi Sophie Wilde dan Joe Bird. Baca Juga: Jadwal Bioskop di Bali Minggu (3/9): Film The Equalizer 3 Masih Merajai Ada juga film baru Concrete Utopia yang dibintangi Lee Byun-hun dan Park Seo joon yang hanya tayang di Cinepolis Plaza Renon. Selain itu ada film Blue Beetle yang dibintangi Xolo Mariduena dan Susan Sarandon serta The Moon yang dibintangi Sol Kyung gu dan Doh Kyung soo.

Jadwal bioskop yang tayang di Denpasar Bali, Selasa (5/9): Film Susuk Kutukan Kecantikan, Puspa Indah Taman Hati, The Equalizer 3, Blue Beetle dan Talk to Me

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News