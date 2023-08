Jadwal Bioskop di Bali Rabu (16/8): Film Blue Beetle & The Last Voyage of The Demeter Tayang

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bagi warga Kota Denpasar, Bali, jangan lupa menikmati waktu sejenak untuk healing seusai berlibur, Rabu hari ini (16/8). Pilihan yang pas adalah menonton film di sejumlah bioskop yang tersebar di Bali. Film bergenre action, horor, drama, komedi dan drama komedi hadir di sejumlah bioskop di Pulau Bali, hari ini. Baca Juga: Jadwal Bioskop di Bali Selasa (15/8): Cinepolis Plaza Renon – Denpasar Cineplex

Hari ini ada film Blue Beetle yang dibintangi Xolo Mariduena dan Susan Sarandon dan The Last Voyage of The Demeter dibintangi Aisling Franciosi dan Liam Cunningham. Kemudian film The Moon yang dibintangi Sol Kyung gu dan Doh Kyung soo, serta Cowbeb yang dibintangi Lizzy Caplan dan Antony Starr. Lalu film Meg 2: The Trench yang dibintangi Jason Statham dan Sienna Guillory dan Oppenheimer yang dibintangi Cillian Murphy serta Robert Downey Jr. Baca Juga: Jadwal Bioskop di Bali Senin (14/8): Film Primbon dan Suzzana: Malam Jumat Kliwon Merajai Untuk film dalam negeri ada Primbon yang dibintangi Happy Salma dan Nugie serta Suzzana: Malam Jumat Kliwon yang dibintangi Luna Maya dan Achmad Megantara. Lalu film Ketika Berhenti di Sini yang dibintangi Prilly Latuconsina dan Refal Handy.

Jadwal bioskop yang tayang di Denpasar Bali, Rabu (16/8): Film Blue Beetle, The Last Voyage of The Demeter, Cobweb dan Suzzana: Malam Jumat Kliwon

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News