Jadwal Bioskop di Denpasar Bali Rabu (10/5): Film Born to Fly dan Love Again Rilis Perdana

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bagi warga Kota Denpasar, Bali, jangan lupa menikmati waktu sejenak untuk healing seusai beraktivitas Rabu hari ini (10/5). Pilihan yang pas adalah menonton film di sejumlah bioskop yang tersebar di Bali. Film bergenre action, horor, drama, komedi dan drama komedi hadir di sejumlah bioskop di Pulau Bali, hari ini. Baca Juga: Jadwal Bioskop di Denpasar Bali Selasa (9/5): 3 Film Box Office Ini Masih Merajai

Hari ini ada film anyar Born to Fly yang dibintangi Wang Yibo dan Hu Jun serta film Love Again yang dibintangi Priyanka Chopra Jonas dan Sam Heughan. Kemudian ada film Evil Dead Rise yang dibintangi Alyssa Sutherland dan Lily Sullivan dan Guardians of The Galaxy Vol 3 yang dibintangi Chris Patt dan Zoe Saldana. Untuk film dalam negeri ada Dedemit – Diikuti Makhluk Halus yang dibintangi Ikram Noer dan Fidzah Burhan serta Khanzab yang dibintangi Tika Bravani dan Yasamin Jasem. Baca Juga: Jadwal Bioskop di Bali Senin (8/5): Cinepolis Plaza Renon – Denpasar Cineplex Kemudian film Sewu Dino yang dibintangi Mikha Tambayong dan Rio Dewanto. Jangan khawatir mencari bioskop di ibu kota Provinsi Bali ini karena tersebar merata di seluruh penjuru kota.

Berikut jadwal bioskop yang tayang di Denpasar Bali, Rabu (10/5): Catat jam tayang film Born to Fly, Love Again, Evil Dead Rise dan Guardians of The Galaxy

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News