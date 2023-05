Jadwal Bioskop di Bali Kamis (4/5): Film Dedemit – Diikuti Makhluk Halus Tayang Perdana

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bagi warga Kota Denpasar, Bali, jangan lupa menikmati waktu sejenak untuk healing seusai beraktivitas Kamis hari ini (4/5).

Pilihan yang pas adalah menonton film di sejumlah bioskop yang tersebar di Bali.

Film bergenre action, horor, drama, komedi dan drama komedi hadir di sejumlah bioskop di Pulau Bali, hari ini.

Hari ini ada film Guardians of The Galaxy Vol 3 yang dibintangi Chris Patt dan Zoe Saldana serta Guy Ritchie’s The Covenant yang dibintangi Jake Gyllenhaal dan Alexander Ludwig.

Kemudian film Ride On yang dibintangi aktor senior Jackie Chan dan Liu Haocun dan film animasi The Super Mario Bros, Movie.

Untuk film dalam negeri ada Dedemit – Diikuti Makhluk Halus yang dibintangi Ikram Noer dan Fidzah Burhan serta Khanzab yang dibintangi Tika Bravani dan Yasamin Jasem.

Kemudian film Sewu Dino yang dibintangi Mikha Tambayong dan Rio Dewanto.

Jangan khawatir mencari bioskop di ibu kota Provinsi Bali ini karena tersebar merata di seluruh penjuru kota.