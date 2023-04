Jadwal Bioskop di Denpasar Sabtu (1/4): Film John Wick: Chapter 4 Masih Merajai

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bagi warga Kota Denpasar, Bali, jangan lupa menikmati waktu sejenak untuk healing seusai beraktivitas Sabtu hari ini (1/4).

Pilihan yang pas adalah menonton film di sejumlah bioskop yang tersebar di Bali.

Film bergenre action, horor, drama, komedi dan drama komedi hadir di sejumlah bioskop di Pulau Bali, hari ini.

Hari ini ada film anyar Bholaa yang dibintangi Ajay Devgn dan Tabu dan You & Me & Me.

Kemudian film Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves yang dibintangi Chris Pine dan Michelle Rodriquez.

Lalu ada film John Wick: Chapter 4 yang dibintangi Keanu Reeves dan Donnie Yen dan film Shazam! Furry of The Gods yang dibintangi Zachary Levi dan Asher Angel.

Kemudian ada film Suzume yang dibintangi Nanoka Hara dan Hokuto Matsumura. Untuk film dalam negeri ada film Teman Tidur yang dibintangi Givina Lukita Dewi dan Mutiara Sofyan, dan Tulah 6/13 yang dibintangi Tomi Baraqbah dan Erika Carlina.

Berikut jadwal bioskop yang tayang di Denpasar Bali, Sabtu (1/4): Catat jam tayang film anyar Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves dan John Wick: Chapter 4

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News