Jadwal Bioskop di Denpasar Rabu (8/3): Film Suzume, My Puppy & Tu Jhooti Main Makkaar Tayang

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bagi warga Kota Denpasar, Bali, jangan lupa menikmati waktu sejenak untuk healing seusai beraktivitas Rabu hari ini (8/3). Pilihan yang pas adalah menonton film di sejumlah bioskop yang tersebar di Bali. Film bergenre action, horor, drama, komedi dan drama komedi hadir di sejumlah bioskop di Pulau Bali, hari ini.

Hari ini ada film Suzume yang dibintangi Nanoka Hara dan Hokuto Matsumura, film Tu Jhooti Main Makkaar yang dibintangi Ranbir Kapoor dan Shradda Kapoor. Baca Juga: Jadwal Bioskop di Bali Selasa (7/3): Cinepolis Plaza Renon – Denpasar Cineplex

Film anyar lainnya yang tayang hari ini adalah My Puppy yang dibintangi Yoo Yeon Seok dan Cha Tae-hyun. Tiga film anyar tayang bersama dengan sejumlah film lainnya seperti Blood yang dibintangi Michelle Monaghan dan Skeet Ulrich. Kemudian ada film Missing yang dibintangi Storm Reid dan Tim Griffin serta The First Slam Dunk yang dibintangi Shugo Nakamura dan Jun Kasama. Baca Juga: Jadwal Bioskop di Denpasar Senin (6/3): Level 21 XXI – TSM XXI Namun, film Ant-Man and The Wasp: Quantumania yang dibintangi Paul Rudd dan Evangeline Lilly masih merajai di sejumlah bioskop di Kota Denpasar. Untuk film dalam negeri ada film Virgo and The Sparklings yang dibintangi Adhisty Zara dan Mawar de Jongh.

Berikut jadwal bioskop yang tayang di Denpasar Bali, Rabu (8/3): Catat jam tayang film anyar My Puppy, Suzume, Creed III dan Ant-Man and The Wasp: Quantumania

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News