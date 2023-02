Jadwal Bioskop di Bali Sabtu (4/2): Denpasar Cineplex – Plaza Renon

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bagi warga Kota Denpasar, Bali, jangan lupa menikmati waktu sejenak untuk healing seusai beraktivitas Sabtu hari ini (4/2).

Pilihan yang pas adalah menonton film di sejumlah bioskop yang tersebar di Bali.

Film bergenre action, horor, drama, komedi dan drama komedi hadir di sejumlah bioskop di Pulau Bali, hari ini.

Hari ini ada film anyar Babylon yang dibintangi Brad Pitt dan Margot Robbie, The Offering dan BTS: Yet to Come in Cinemas.

Ada juga film Operation Fortune: Ruse De Guerre yang dibintangi Jason Statham dan Aubrey Plaza.

Menyusul kemudian film Pathaan yang dibintangi Shah Rukh Khan dan Deepika Padukone.

Film Avatar 2: The Way of Water yang dibintangi Zoe Zaldana dan Sam Worthington menjadi akhir penayangannya di sejumlah bioskop di Denpasar.

Untuk film dalam negeri ada Tanpa Ampun yang dibintangi sejumlah perwira Polri, seperti Brigjen Ruddi Setiawan dan AKBP Endang Tri Purwanto.