Jadwal Bioskop di Denpasar Selasa (31/1): Film Anyar Wolf Pack Bersaing Operation Fortune

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bagi warga Kota Denpasar, Bali, jangan lupa menikmati waktu sejenak untuk healing seusai beraktivitas Selasa hari ini (31/1).

Pilihan yang pas adalah menonton film di sejumlah bioskop yang tersebar di Bali. Film bergenre action, horor, drama, komedi dan drama komedi hadir di sejumlah bioskop di Pulau Bali, hari ini.

Hari ini ada film anyar Wolf Pack yang dibintangi Jin Zhang dan aktor Indonesia Arif Rahman dan Operation Fortune: Ruse De Guerre yang dibintangi Jason Statham dan Aubrey Plaza.

Menyusul kemudian film Pathaan yang dibintangi Shah Rukh Khan dan Deepika Padukone serta film Sakra yang dibintangi Donnie Yan dan Kara Wai.

Kemudian ada film Plane dan M3gan yang dibintangi Jenna Davis dan Amie Donald.

Namun, film Avatar 2: The Way of Water yang dibintangi Zoe Zaldana dan Sam Worthington masih merajai semua bioskop di Kota Denpasar.

Untuk film dalam negeri, ada film Adigium yang dibintangi Jihane Almira dan Teuku Rifnu Wikana.

Kemudian film Mangkujiwo 2 yang dibintangi Sujiwo Tejo dan Yasamin Jasem dan film Bayi Ajaib yang dibintangi Vino G Bastian dan Adipati Dolken.