Jadwal Bioskop di Bali Jumat (13/1): A Man Called Otto dan Anak Titipan Setan Tayang Perdana

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bagi warga Kota Denpasar, Bali, jangan lupa menikmati waktu sejenak untuk healing seusai beraktivitas, Jumat hari ini (13/1).

Pilihan yang pas adalah menonton film di sejumlah bioskop yang tersebar di Bali. Film bergenre action, horor, drama, komedi dan drama komedi hadir di sejumlah bioskop di Pulau Bali, hari ini.

Hari ini ada film anyar A Man Called Otto yang dibintangi Tom Hanks dan Rachel Keller.

Kemudian ada film Plane, kemudian M3gan yang dibintangi Jenna Davis dan Amie Donald, Puss in Boots: The Last Wish yang dibintangi Antonio Banderas dan Salma Hayek.

Namun, film Avatar 2: The Way of Water yang dibintangi Zoe Zaldana dan Sam Worthington masih merajai semua bioskop di Kota Denpasar.

Untuk film dalam negeri, ada film anyar Anak Titipan Setan yang dibintangi Gisella Anastasia dan Inggrid Widjanarko.

Kemudian film Hidayah yang dibintangi Ajil Ditto dan Givina.

Lalu ada film Argantara yang dibintangi Aliando Syarief dan Natasha Wilona.