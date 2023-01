Jadwal Bioskop di Bali Sabtu (7/1): Film Anyar di Plaza Renon, Avatar 2 tak Tertandingi

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bagi warga Kota Denpasar, Bali, jangan lupa menikmati waktu sejenak untuk healing seusai menikmati liburan, Sabtu hari ini (7/1).

Pilihan yang pas adalah menonton film di sejumlah bioskop yang tersebar di Bali. Film bergenre action, horor, drama, komedi dan drama komedi hadir di sejumlah bioskop di Pulau Bali, hari ini.

Hari ini ada film anyar High & Low: The Worst Cros.

Kemudian Film M3gan yang dibintangi Jenna Davis dan Amie Donald, kemudian film Puss in Boots: The Last Wish yang dibintangi Antonio Banderas dan Salma Hayek.

Namun, film Avatar 2: The Way of Water yang dibintangi Zoe Zaldana dan Sam Worthington masih merajai semua bioskop di Kota Denpasar.

Untuk film dalam negeri, ada film anyar Puisi Cinta yang Membunuh yang dibintangi Mawar de Jongh dan Baskara Mahendra.

Film Alena Anak Ratu Iblis yang dibintangi Ririn Ekawati dan Ciara Brosnan.

Juga ada film Argantara yang dibintangi Aliando Syarief dan Natasha Wilona, filmTumbang Kanjeng Iblis yang dibintangi Sheryl Sheinafia, Putri Ayudya dan Miller Khan.