Jadwal Bioskop di Bali Selasa (27/12): Denpasar Cineplex – TSM XXI

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bagi warga Kota Denpasar, Bali, jangan lupa menikmati waktu sejenak untuk healing seusai beraktivitas Selasa hari ini (27/12). Pilihan yang pas adalah menonton film di sejumlah bioskop yang tersebar di Bali. Selasa hari ini (27/12), film box office hadir menyapa penggemar dunia sineas. Baca Juga: Jadwal Bioskop di Kuta Senin (26/12): Lippo Mall – Plaza Sunset

Film bergenre action, horor, drama, komedi dan drama komedi hadir di sejumlah bioskop di Pulau Bali, hari ini. Film Avatar 2: The Way of Water yang dibintangi Zoe Zaldana dan Sam Worthington masih merajai semua bioskop di Kota Denpasar. Untuk film dalam negeri, ada film anyar Tumbang Kanjeng Iblis yang dibintangi Sheryl Sheinafia, Putri Ayudya dan Miller Khan. Baca Juga: Jadwal Bioskop di Denpasar Senin (26/12): Plaza Renon – Level 21 XXI Kemudian ada film Cek Toko Sebelah 2 yang dibintangi Ernest Prakasa dan Dion Wiyoko. Jangan khawatir mencari bioskop di ibu kota Provinsi Bali ini karena tersebar merata di seluruh penjuru kota.

Berikut jadwal bioskop yang tayang di Denpasar Bali Selasa (27/12): Catat jam tayang film Avatar 2: The Way of Water dan harga tiketnya hari ini

