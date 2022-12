Jadwal Bioskop di Denpasar Rabu (14/12): Avatar 2: The Way of Water Tayang Perdana

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bagi warga Kota Denpasar, Bali, jangan lupa menikmati waktu sejenak untuk healing seusai beraktivitas Rabu hari ini (14/12).

Pilihan yang pas adalah menonton film di sejumlah bioskop yang tersebar di Bali.

Rabu hari ini (14/12), film box office hadir menyapa penggemar dunia sineas.

Film bergenre action, horor, drama, komedi dan drama komedi hadir di sejumlah bioskop di Pulau Bali, hari ini.

Hari ini ada film baru Avatar 2: The Way of Water yang dibintangi Zoe Zaldana dan Sam Worthington dan Decibel.

Kemudian ada film Black Panther: Wakanda Forever yang masih bertahan sampai saat ini sejak diputar pertengahan November 2022 lalu.

Untuk film dalam negeri, ada Qorin yang dibintangi Putri Ayudya dan Zulfa Maharani dan

Keramat 2: Caruban Larang yang dibintangi Umay Shahab.