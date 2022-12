Jadwal Bioskop di Kuta Selasa (6/12): Lippo Mal – Plaza Sunset

bali.jpnn.com, KUTA - Bagi warga Badung, terutama yang berada di kawasan Nusa Dua, Kuta, hingga Kuta Utara, jangan lupa menikmati waktu sejenak untuk healing dengan menonton film.

Selasa hari ini (6/12), film box office hadir menyapa penggemar dunia sineas.

Hari ini ada film drama action Violent Night yang dibintangi David Harbour dan Beverly D’angelo,

fllm Decibel, The Menu dan NCT Dream The Movie: In A Dream.

Film drama perang Black Panther: Wakanda Forever masih bertahan sampai saat ini sejak diputar pertengahan November 2022 lalu.

Kemudian film action Midnight In The Switchgrass yang Bruce Willis dan Megan Fox.

Ada juga film baru karya sineas dalam negeri seperti Uti Deng Keke yang dibintangi Roy Marten dan Addin Hidayat, 2045 Apa Ada Cinta yang dibintangi Yasmin Napper dan Cinta Brian, film Qorin yang dibintangi Putri Ayudya dan Zulfa Maharani.

Kemudian ada film Keramat 2: Caruban Larang yang dibintangi Umay Shahab, serta film action Sri Asih yang dibintangi aktris cantik Pevite Pearce, Reza Rahardian, Jefri Nichol dan aktris senior Christine Hakim.