Jadwal & Harga Tiket Bioskop di Denpasar Selasa (18/10): Plaza Renon–TSM XXI

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bagi warga Kota Denpasar, Bali, jangan lupa menikmati waktu sejenak untuk healing seusai beraktivitas Selasa hari ini (18/10).

Pilihan yang pas adalah menonton film di sejumlah bioskop yang tersebar di Bali.

Selasa hari ini (18/10), film box office hadir menyapa penggemar dunia sineas.

Film bergenre action, horor, drama, komedi dan drama komedi hadir di sejumlah bioskop di Pulau Bali, hari ini.

Anda tinggal pilih, ada film baru drama action Halloween Kills, film Don’t Worry Darling, Halloween Ends, film drama perang Mosul.

Kemudian film drama romantis Ticket to Paradise yang berlatar Bali, film horor baru berjudul Smile, film animasi One Piece Film: Red, The Woman King dan Miracle in Cell No 7 versi Korea.

Ada juga film baru karya sineas dalam negeri, seperti Inang dan Kalian Pantas Mati, atau film bergenre horor Jailangkung Sandekala dan film komedi karya sineas dalam negeri Miracle in Cell No 7 (Indonesia Remake).

Dari sekian film, Miracele in Cell No 7 bisa jadi memecahkan rekor lantaran masih bertahan sampai saat ini sejak diputar awal September 2022 lalu.