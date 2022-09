Jadwal & Harga Tiket Bioskop di Denpasar Jumat (23/9): Film Avatar Tayang Perdana

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bagi warga Kota Denpasar, Bali, jangan lupa menikmati waktu sejenak untuk healing seusai beraktivitas Jumat hari ini (23/9).

Pilihan yang pas adalah menonton film di sejumlah bioskop yang tersebar di Bali.

Jumat hari ini (23/9), film box office hadir menyapa penggemar dunia sineas.

Film bergenre action, horor, drama, komedi dan drama komedi hadir di sejumlah bioskop di Pulau Bali, hari ini.

Anda tinggal pilih, ada film animasi baru berjudul One Piece Film: Red, Avatar, Miracle in Cell No 7 versi Korea atau Till Death.

Ada juga film bergenre komedi karya sineas dalam negeri Miracle in Cell No 7 (Indonesia Remake), film horror Jailangkung Sandekala, Mencuri Raden Saleh, Noktah Merah Perkawinan dan film drama drama Sayap Sayap Patah.

Jangan khawatir mencari bioskop di ibu kota Provinsi Bali ini karena tersebar merata di seluruh penjuru kota.

Tinggal memilih, menonton di Level 21, Cinepolis Plaza Renon, TSM XXI atau Denpasar Cineplex.