Jadwal & Harga Tiket Bioskop di Kuta Selasa (6/9): Park 23 XXI-Galeria XXI

bali.jpnn.com, KUTA - Bagi warga Badung, terutama yang berada di kawasan Nusa Dua, Kuta, hingga Kuta Utara, jangan lupa menikmati waktu sejenak untuk healing dengan menonton film.

Selasa hari ini (6/9), film box office hadir menyapa penggemar dunia sineas.

Anda tinggal pilih, ada film asing baru berjudul Orphan: First Kill, Bullet Train dan Spider-Man: No Way Home: The More Fun Stuff.

Ada juga film bergenre horor karya sineas dalam negeri Mumun, Pengabdi Setan 2: Communion, atau film drama drama Sayap Sayap Patah.

Ada juga film anyar Mencuri Raden Saleh.

Jadi, sambil beristirahat seusai menjalani aktivitas padat hari ini, tidak ada salahnya menyempatkan waktu menikmati suguhan film box office.

Jangan khawatir mencari bioskop di Kuta karena tersebar merata.

Tinggal memilih, menonton di Beachwalk XXI, Cinepolis Lippo Mall Kuta, Galeria XXI , Cinepolis Lippo Plaza Sunset, Cinepolis Sidewalk Jimbaran atau Park 23 XXI.