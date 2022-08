Pengabdi Setan 2 Rilis Perdana di Bali: Dijamin Lebih Seram dari Film Pertama

bali.jpnn.com, DENPASAR - Sejumlah bioskop ternama di Bali mulai merilis film baru karya sineas ternama Tanah Air, Joko Anwar, berjudul Pengabdi Setan 2: Communion, Kamis (4/8).

Bioskop Beachwalk XXI yang ada di Jalan Raya Pantai Kuta hingga TSM XXI di Jalan Imam Bonjol, Denpasar, Bali serempak menayangkan film yang dibintangi sejumlah talent ternama ini.

"Akhirnya. Akhirnya. Berteriaklah sekencang-kencangnya," ujar Joko Anwar melalui akun miliknya di Instagram, Kamis (4/8).

Pengabdi Setan 2: Communion digarap setelah kesuksesan film pertama (Pengabdi Setan, 2017) pada lima tahun lalu.

Film yang diproduseri Gope T. Samtani dan Tia Hasibuan dijamin lebih seram daripada film pertama yang menyedot perhatian pencinta film horor Tanah Air.

Sekuel tersebut diproduksi oleh Rapi Films, bekerja sama dengan Come and See Pictures, Sky Media, Brown Entertainment, dan Legacy Pictures.

Para pemeran utama pada film pertama kembali seperti terlibat dalam Pengabdi Setan 2: Communion.

Di antaranya Tara Basro, Bront Palarae, Endy Arfian, Nasar Anuz, Egi Fedly dan Ayu Laksmi.