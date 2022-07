Jadwal & Harga Tiket Bioskop di Bali Selasa Hari Ini: Lippo Mall Kuta – TSM XXI

bali.jpnn.com, DENPASAR - Jangan lupa menikmati rehat seusai beraktivitas hari ini.

Ada banyak pilihan menikmati waktu istirahat, salah satunya menonton film.

Sejumlah film box office kembali hadir awal pekan ini.

Film bergenre action, horor, drama, komedi dan drama komedi hadir di sejumlah bioskop di Pulau Bali, Selasa hari ini (19/7).

Anda tinggal pilih, ada film asing Minion: The Rise of Gru dan Thor: Love and Thunder, atau film anyar dalam negeri, Ivanna.

Jadi, sambil beristirahat seusai menjalani aktivitas padat hari ini, tidak ada salahnya menyempatkan waktu menikmati suguhan film box office.

Jangan khawatir mencari bioskop di Bali karena tersebar merata di kawasan Denpasar dan Badung.

Tinggal memilih, menonton di Beachwalk XXI, Level 21 Cinema XXI, Cinepolis Plaza Renon, Cinepolis Lippo Mall Kuta, Galeria XXI atau Denpasar Cineplex.