Jadwal & Harga Tiket Bioskop di Bali Hari Ini: Plaza Renon – Beachwalk XXI

bali.jpnn.com, DENPASAR - Jangan malas-malasan saat libur akhir pekan.

Waktunya menggerakkan badan, mencari aktivitas.

Menikmati sejumlah film box office, Minggu hari ini (10/7) bisa jadi alternatif.

Suguhan film bergenre action, drama, komedi dan drama komedi hadir di sejumlah bioskop di Pulau Dewata.

Seperti film asing Minion: The Rise of Gru dan Thor: Love and Thunder, atau film dalam negeri, My Sassy Girl, Keluarga Cemara 2 dan KKN di Desa Penari.

Jadi, sambil menikmati liburan akhir pekan, tidak ada salahnya menyempatkan waktu menikmati suguhan film box office di sejumlah bioskop di Bali.

Jangan khawatir mencari bioskop di Bali karena tersebar merata di kawasan Denpasar dan Badung.

Di antaranya Beachwalk XXI, Level 21 Cinema XXI, Cinepolis Plaza Renon, Cinepolis Lippo Mall Kuta dan Denpasar Cineplex.