Artis Cantik Australia Pose Tanpa Busana di Bali, Bikin Heboh Media Asing

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bali kebanjiran turis asing setelah pandemi Covid-19 melandai.

Sejumlah selebritas dunia bahkan diketahui berlibur menikmati alam dan budaya Pulau Dewata.

Salah satunya adalah artis cantik asal Australia, Magda Ziomek.

Selain datang untuk berlibur, salah satu pemeran serial reality show Below Deck Down Under, ini diketahui melakoni pekerjaannya sebagai model di Bali.

Mengingat pesona utama adalah tubuhnya, pemilik rambut pirang ini tidak sungkan memamerkan kemolekan tubuhnya saat mengenakan bikini serta celana renang super seksi.

Di akun resminya @magdaziomek, sang artis memamerkan lekukan tubuhnya hampir setengah tanpa busana.

"Tempat mendinginkan baru," ujar wanita berparas ayu ini ketika menikmati alam di objek wisata Air Terjun Nungnung, Desa Pelaga, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung, Bali.

Unggahan sang artis banyak mendapat respons penggemarnya, tidak terkecuali media asing, Monster and Critics.