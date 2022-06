Miyabi Kangen Bali, Mohon Maaf Batal ke Indonesia Karena Ini, Duh

bali.jpnn.com, DENPASAR - Perasaan rindu ingin datang kembali ke Bali diungkap mantan aktris film dewasa, Maria Ozawa alias Miyabi.

Melalui unggahan terbarunya di akun Instagram, Miyabi meminta maaf belum bisa datang ke Indonesia karena beberapa sebab.

Pembatalan gala dinner di salah satu hotel di Jakarta menjadi penyebabnya.

“Halo orang-orang Indonesia, mohon maaf, karena ada beberapa alasan, saya harus cancel pergi ke Indonesia untuk gala dinner bersama kalian,” tulis Miyabi melalui akunnya di Instagram.

Miyabi mengatakan bulan Juni sebenarnya berencana ke Indonesia.

Namun, karena ada aksi penolakan oleh sejumlah organisasi massa, Miyabi memutuskan membatalkan kedatangannya ke Indonesia demi keselamatan dirinya.

Secara terbuka Miyabi mengaku rindu untuk datang ke Bali menemui fan dan melakukan aktivitas positif lainnya.

“I realy excited to go back to bali, but i am sorry,” kata Miyabi lagi.