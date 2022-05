Miyabi Tinggalkan Dunia Film Wikwik, Fokus Bangun Karier di Indonesia

bali.jpnn.com, JAKARTA - Mantan aktris film dewasa Maria Ozawa rupanya makin intens bertandang ke Indonesia setelah menanggalkan segala aktivitas syuting berbau wikwik.

Meski sempat takut membangun kariernya di Indonesia karena jerat kisah masa lalunya,aktris cantik yang memiliki nama panggilan Miyabi ini tak bisa melupakan tanah air.

Karena itu, setelah meninggalkan Indonesia pada bulan Ramadan lalu, Miyabi berniat kembali datang ke tanah air dalam waktu dekat ini.

Miyabi berencana menggelar gala dinner di sebuah hotel di Jakarta pada 15 Juni mendatang.

Acara ini melibatkan teman-temannya dari Jepang dan Jakarta di bawah bendera PT Repezen Nada Entertainment.

Di manajemen ini, ada istri mantan aktor Amin, Evelyn Nada Anjani, yang menjadi teman Miyabi sejak lama dan DJ Sacho, yang berasal dari Jepang.

Apakah Miyabi bakal kembali membangun karier keartisannya di Indonesia?

“I can’t wait to go back to Jakarta, Indonesia. See you at Four Season Hotel. Datang untuk aku ya orang Indonesia,” tulis Miyabi melalui akunnya di Instagram.