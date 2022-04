Miyabi Mulai Kenal Istilah Sedekah di Bali saat Ramadan, Pertanda Dapat Hidayah?

bali.jpnn.com - Sosok lain Maria Ozawa alias Miyabi terungkap saat berlibur di Bali.

Bersama dengan mantan istri aktor Aming, Evelyn Nada Anjani, eks aktris film dewasa ini mengunggah aktivitas terpuji.

Tidak sekadar liburan di Pulau Dewata, aktris yang pada zamannya berani beradegan ‘tidak lazim’ itu juga melakukan kegiatan sosial.

Yang membuat para follower dan penggemarnya semringah, Miyabi mulai mengenal istilah sedekah setelah banyak bergaul dengan publik figur tanah air.

Istilah sedekah lazim dipakai umat Islam saat hendak berbagi ke sesama secara sukarela dan ikhlas, tanpa dibatasi waktu dan jumlah.

Apakah pertanda Miyabi dapat hidayah?

"My first charity in Bali. My first sedekah," ungkap Maria Ozawa melalui akun miliknya di Instagram, Minggu (3/4).

Bersama dengan Evelyn Nada Anjani, Miyabi mendatangi sebuah panti asuhan untuk berbagi nasi kotak bekal untuk berbuka puasa.