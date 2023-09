Bali Cerah Berawan, Waspadai Gelombang Tinggi di Jalur Penyeberangan

bali.jpnn.com, DENPASAR - Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BBMKG) Wilayah III Denpasar memprakirakan cuaca Bali pada periode 1 – 3 Oktober 2023 cerah berawan.

Namun, BMKG mengimbau para pengguna jalur penyeberangan untuk mewaspadai gelombang tinggi di Selat Bali, Selat Badung dan Selat Lombok.

“Ketinggian gelombang di jalur penyeberangan diperkirakan mencapai tiga meter,” Kepala BBMKG Wilayah III Denpasar Cahyo Nugroho.

Selat Bali menjadi jalur penyeberangan yang menghubungkan Pelabuhan Gilimanuk, Jembrana, Bali dengan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur.

Selat Badung menjadi jalur penyeberangan Pelabuhan Sanur, Denpasar, dengan Nusa Penida, Klungkung.

Selat Lombok jadi jalur penyeberangan Pelabuhan Padangbai, Manggis, Karangasem, Bali dengan Lembar, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Tinggi gelombang di Laut Bali yang berada di daerah utara berkisar 2,5 meter, sedangkan di perairan Selatan mencapai empat meter.

Kecepatan angin di perairan selatan Bali diperkirakan sekitar 15 knot atau 27 km per jam, di Selat Lombok bagian selatan sekitar 20 knot atau 37 km per jam dan di Laut Bali sekitar 25 knot atau 46 km per jam.