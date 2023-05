Brimob Terjunkan Jibom & K-9 Sisir Arena ASEAN SOMTC, Ini Kata Perwira Polda Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Pertemuan internasional ASEAN SOMTC Working Group on Counter Terrorism (WG on CT) and ASEAN Australia Counter Terrorism Dialogue bergulir di Hotel Aryaduta Kuta, Bali pada 16-17 Mei 2023.

Pertemuan kemudian berlanjut di Hotel Bintang Kuta pada tanggal 18-19 Mei 2023.

Pertemuan internasional ini mendapat perhatian Polda Bali.

Unit Jibom Brimob Polda Bali dan Unit K-9 Direktorat Samapta turut terlibat melaksanakan sterilisasi di lokasi acara di Hotel Aryaduta, Kuta, Bali, Rabu (17/5).

Sterilisasi dipimpin Kanit Satuan Brimob Polda Bali AKP I Putu Gede Semarabawa bersama anggotanya.

Sejak pukul 07.00 Wita dengan dilengkapi dengan alat mirror, metal detector Unit Jibom dan Unit K-9 melaksanakan sterilisasi pada Ballroom dan seputaran Hotel Aryaduta.

AKP I Putu Gede Semarabawa menjelaskan sterilisasi yang dilaksanakan ini bertujuan untuk menjamin pelaksanaan ASEAN SOMTC berjalan dengan lancar.

”Sterilisasi ini kami lakukan sudah sesuai dengan SOP pengaman pada setiap pertemuan internasional di Bali.