Scared Of Bums Rilis Delay, Gabungkan Bahasa Bali & Indonesia di Lagu Runway

bali.jpnn.com, DENPASAR - 19 tahun berkarya di industri musik Bali, band dengan genre metal melodic core, Scared Of Bums alias (SOB) merilis mini album berjudul ‘Delay’.

“Delay delay delay..

Everythings got delay delay..”

Potongan lirik track ‘Delay’ di atas paling tepat untuk menggambarkan peluncuran mini album band yang berdiri sejak 2003 silam ini.

Mini album ‘Delay’ ini sekaligus sebagai hadiah penantian panjang bagi Five O Thirteen Moshpit Crew (sebutan penggemar setia Scared Of Bums) selama 9 tahun terakhir seusai mereka merilis album ‘Let’s Turn On A Fire’ tahun 2013 silam.

“Mini album ini mulai kerjakan sejak 2018 dan baru 2022 dirilis,” ujar Scared Of Bums dalam rilisnya yang diterima redaksi.

Scared Of Bums beranggotakan Putu Eka Janantha alias Bocare pada vokal, Gede Putra Budi Noviyana alias Nova pada drum, I Made Gede Ary Gunawan alias Arx pada bas dan A.A Eka Paramartha alias Poglax di gitar.

Scared Of Bums merekam hampir semua materi track album ini di studio Rock The Beat Music Production, kecuali untuk bas direkam di studio TetstupidPRO di Bali.