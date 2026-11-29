bali.jpnn.com, GIANYAR - Bhayangkara FC (BFC) pulang dengan tangan kosong saat melawat ke Gianyar, menantang tuan rumah Bali United, Sabtu (28/11) kemarin.

The Guardian, julukan BFC tumbang dari Bali United dengan skor telak 0 – 4.

Empat gol Bali United dicetak striker Marko Dugandzic yang mencetak brace menit ke-27 dan 69, penyerang sayap Rahmat Arjuna menit ke-47 dan gelandang asing Queven Inacio menit ke-61.

Kekalahan ini membuat juru taktik Bhayangkara FC Oscar Bruzon kecewa berat.

Menurut Oscar Bruzon, pemain The Guardian tak bisa memanfaatkan peluang untuk dijadikan gol meski punya banyak kesempatan.

“Kedua tim membuat peluang yang sama. Sama-sama memiliki shoot on goal,” kata Oscar Bruzon dilansir dari laman ILeague.

Namun, yang menjadi pembeda antara Bali United dan Bhayangkara FC adalah membuat peluang tersebut menjadi gol kemenangan.

“Pemain kami gagal mengonversi peluang menjadi kemenangan.