bali.jpnn.com, GIANYAR - Bali United kembali ke jalur kemenangan setelah membungkam Bhayangkara FC (BFC) 4-0 pada pekan ke-11 Super League 2026-2027 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Sabtu (28/11) kemarin.

Pesta gol Serdadu Tridatu dibuka lewat aksi Marko Dugandzic pada menit ke-27.

Selepas jeda, tuan rumah Bali United tampil makin agresif dan menambah tiga gol melalui Rahmat Arjuna menit ke-47), Queven Inacio menit ke-61, serta gol kedua Marko Dugandzic menit ke-69.

Hasil ini menjadi respons cepat skuad asuhan Johnny Jansen setelah pekan sebelumnya kalah tipis dari Persib Bandung.

Menurut Johnny Jansen, perbedaan momentum di babak kedua menjadi kunci meledaknya produktivitas timnya.

"Saya pikir kami melawan tim yang bagus dan memiliki kualitas.

Kami berusaha memainkan bola untuk membangun serangan sehingga berhasil mencetak satu gol di babak pertama,” ujar Johnny Jansen dilansir dari laman klub.

“Pada babak kedua kami tampil sangat baik melalui Rahmat Arjuna yang mengeksplorasi sisi belakang pertahanan lawan dan membantu menciptakan gol tambahan," imbuh mantan juru taktik PEC Zwolle ini.