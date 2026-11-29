bali.jpnn.com, GIANYAR - Di tengah panasnya rivalitas derbi Jawa Timur (Jatim) antara Arema FC dan Persebaya di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (29/11) sore, hadir sentuhan empati di atas lapangan.

Sebelum kick off pukul 16.30 WITA, tim dari kedua kesebelasan kompak mengheningkan cipta satu menit (one minute silence) dan doa bersama.

Sentuhan empati ini untuk mengenang almarhumah Silva Nur Intania Putri, 17, pelajar SMAN 7 Malang, yang menjadi korban kasus perundungan (bullying) teman-temannya hingga meninggal dunia.

Momen itu terjadi setelah panpel Arema FC mengajukan surat permohonan bernomor 038/MOC/ARM/XI/2026 tertanggal 28 November 2026 yang ditandatangani Ketua Match Organizing Committee (MOC) Arema FC, Bram Hady Shulton.

Momen mengheningkan cipta terjadi setelah setelah sesi jabat tangan antarpemain atau tepat sebelum laga dimulai.

"Arema FC mengajak Aremania, warga Malang Raya, serta masyarakat luas di seluruh Indonesia untuk mengutuk, menyudahi, dan berani melaporkan serta menindak segala bentuk perilaku bullying, baik secara fisik, verbal, maupun di dunia media sosial.

Bullying dampaknya sangat mengancam dan merugikan banyak pihak," kata Bram Hady Shulton dilansir dari laman klub.

Menurut Bram, sapaan akrabnya, duka yang menimpa Kota Malang juga dirasakan keluarga besar Singo Edan.