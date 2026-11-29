bali.jpnn.com, GIANYAR - Derbi Jawa Timur (Jatim) yang berlangsung di markas Bali United, Minggu (29/11) sore menjadi milik tuan rumah Arema FC.

Menjamu Persebaya pada pekan ke-11 Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, pukul 16.30 WITA, Arema FC unggul tipis 0 – 1.

Gol tunggal Arema FC dicetak sang kapten Johan Alfarizi menit ke-11.

Kemenangan ini mengatrol peringkat Arema FC di papan klasemen Super League 2026-2027.

Skuad Singo Edan kini berada di peringkat kedelapan dengan 15 poin, sementara Persebaya melorot ke posisi 10 dengan 14 poin.

Tuan rumah Arema FC langsung mengancam lebih dahulu lewat serangan agresif ke lini pertahanan Persebaya.

Beruntung kiper ketiga Persebaya Lutfi Masrohan alias Rohan membuat penyelamatan krusial pada menit ketiga.

Momentum Persebaya terhenti pada menit ke-11 setelah kapten Arema FC Johan Alfarizi menuntaskan peluang dari situasi sepak pojok untuk mengubah skor menjadi 0 - 1.