bali.jpnn.com, JAKARTA - Persija Jakarta masih kukuh di puncak klasemen sementara Super League 2026-2027 dengan koleksi 22 poin, hasil dari tujuh kali menang, sekali imbang, dan dua kali kalah.

Meski berada di posisi teratas, Persija Jakarta pantang terlena karena peta persaingan papan atas berlangsung sangat ketat.

Persija saat ini hanya terpaut satu angka dari Persita Tangerang yang membuntuti di peringkat kedua dengan 21 poin.

Di bawahnya ada Dewa United dengan 20 poin, Bali United dan Persib Bandung sama-sama 19 poin siap menyalip kapan saja jika pemuncak klasemen terpeleset.

Pelatih Persija Shin Tae-yong memprediksi persaingan di zona lima besar akan terus memanas hingga pekan-pekan mendatang.

Oleh karena itu, juru taktik asal Korea Selatan tersebut mengingatkan anak asuhnya agar menjaga konsistensi dan tidak membuang poin krusial.

“Tim-tim yang sedang berada di papan atas menunjukkan perkembangan yang cukup baik.

Termasuk kami, ada sekitar empat hingga lima tim yang ke depannya akan terus bersaing ketat dalam perebutan poin,” ujar Shin Tae-yong dilansir dari laman klub.