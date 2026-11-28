bali.jpnn.com, GIANYAR - Bek asing Kevin Sibille memastikan Bhayangkara FC (BFC) dalam kondisi siap tempur menjelang duel tandang kontra Bali United pada pekan ke-11 Super League 2026-2027 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Sabtu (28/11) sore.

Menurut Kevin Sibille, kemenangan atas Persijap Jepara pada laga sebelumnya menjadi modal krusial yang mendongkrak kepercayaan diri sekaligus level permainan The Guardians.

"Persiapan saya pribadi dan tim sangat bagus.

Dalam momen ini kami mendapatkan kepercayaan diri yang tinggi karena kemenangan kemarin membuktikan level permainan kami membaik," ujar Kevin Sibille dilansir dari laman I.League.

Pesepak bola asal Argentina itu menyadari Bali United bukanlah lawan yang mudah ditaklukkan di kandangnya sendiri.

Namun, Kevin Sibille optimistis kualitas skuad Bhayangkara FC mampu mengimbangi permainan tuan rumah.

"Kami tahu Bali United tim yang kuat dan bagus, tetapi kami juga memiliki pemain-pemain berkualitas.

Kami sudah berlatih keras sepanjang pekan dan membutuhkan 100 persen tenaga serta performa untuk memenangkan pertandingan nanti," kata Kevin Sibille.