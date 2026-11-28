bali.jpnn.com, DENPASAR - Bhayangkara FC (BFC) mewaspadai produktivitas dan ketangguhan lini pertahanan Bali United menjelang duel pekan ke-11 Super League 2026-2027 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Sabtu (28/11) sore.

Pelatih BFC Oscar Bruzon menilai, laga tandang ke markas Bali United bukan perkara mudah. Menurutnya, selain memiliki rekor lima kemenangan kandang beruntun, Bali United dinilai sangat tajam dalam mencetak gol dan sulit ditembus.

"Semua tahu Bali United adalah tim dengan produktivitas gol yang cukup bagus.

Jumlah kebobolan mereka juga rendah," kata Oscar Bruzon dilansir dari laman I.League.

Bali United saat ini menempati peringkat keenam klasemen sementara Super League 2026-2027 dengan 19 poin, hasil dari enam kali menang, sekali seri dan tiga kali kalah.

Serdadu Tridatu mencatatkan hasil impresif, mencetak 27 gol dan baru kebobolan 11 kali.

BFC di lain sisi berada di peringkat ketujuh dengan 15 poin, hasil dari tiga kali menang, enam kali seri dan sekali kalah.

Lini serang BFC mencetak 13 gol, sementara lini pertahanan tim dibobol 11 kali.