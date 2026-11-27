bali.jpnn.com, GIANYAR - Bali United rugi besar saat menjamu Bhayangkara FC (BFC) pada laga pekan ke-11 Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (28/11) besok sore.

Pelatih Johnny Jansen dipastikan tidak bisa menurunkan empat pemain andalan Bali United saat melawan The Guardian, julukan BFC karena dibekap cedera.

Keempat pemain yang absen tersebut adalah Jort van der Sande, Brandon Wilson, Ricky Fajrin, serta bek asal Brasil Joao Ferrari.

Penyerang Jort van der Sande sebenarnya sudah mulai terlihat kembali ke lapangan untuk memulihkan kondisi fisik.

Penyerang 30 tahun asal Bonaire itu mengalami retak tulang rusuk ke-12 (costae 12) akibat benturan saat Bali United melawan Java United FC pada pekan

kelima, 16 Oktober 2026 lalu, yang memaksanya absen hingga pekan ke-11 ini.

Johnny Jansen menyebut progres pemulihan Jort cukup positif, tetapi belum bisa memastikan kapan sang striker siap bertanding.

"Jort van der Sander sejauh ini sudah baik dan mulai berada di lapangan dengan bola.

Hanya belum bisa saya pastikan apakah bisa satu, dua atau tiga minggu lagi bisa kembali bergabung dengan tim," ujar Johnny Jansen dilansir dari laman klub.