bali.jpnn.com, GIANYAR - Gelandang Bali United Queven Inacio memastikan skuad Serdadu Tridatu telah merampungkan persiapan menjelang duel melawan Bhayangkara FC (BFC) pada pekan ke-11 Super League 2026-2027.

Laga tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Sabtu (28/11) besok sore pukul 16.30 WITA.

"Kami sudah menjalani latihan dengan baik bersama tim.

Kami siap untuk menghadapi lawan di pertandingan pekan ini," ujar Queven Inacio dilansir dari laman klub.

Modal kedua tim menjelang pertemuan ini memang berbeda.

Bali United baru saja menelan kekalahan 1-2 dari tuan rumah Persib Bandung pada pekan lalu, sedangkan Bhayangkara FC datang dengan catatan kemenangan tipis 1-0 di laga sebelumnya kontra Persijap Jepara.

Meski begitu, posisi Bali United di klasemen sementara Super League 2026-2027 masih lebih baik dengan 19 poin di peringkat keempat.

Tuan rumah Bali United unggul atas Bhayangkara FC yang berada di posisi ketujuh dengan 15 poin.