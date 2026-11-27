bali.jpnn.com, GIANYAR - Bali United bersiap menjamu Bhayangkara FC (BFC) pada laga pekan ke-11 Super League 2026-2027.

Duel kedua tim dijadwalkan berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Sabtu (28/11) besok sore pukul 16.30 WITA.

Juru taktik Bali United Johnny Jansen mengatakan persiapan skuad Serdadu Tridatu berjalan baik meski waktu pemulihan terbilang singkat seusai menahan imbang klub Liga 2, Barito Putera 1 – 1 di kompetisi I.League Cup.

Sejumlah pemain asing yang tidak tampil di I.League juga telah bergabung dengan tim.

Tim pelatih sudah menganalisis kekuatan lawan.

"Persiapan kami bagus meskipun terbilang singkat dan kami memiliki beberapa pemain asing yang tidak bermain di I.League bergabung dengan tim.

Kami sudah menganalisa permainan lawan untuk persiapan pertandingan pekan ini," kata Johnny Jansen dilansir dari laman klub.

Modal kedua tim jelang laga ini berbeda.