bali.jpnn.com, SAMARINDA - Persita Tangerang mencatatkan kemenangan dramatis saat bertandang ke markas Borneo FC pada laga tunda Super League 2026-2027 di Stadion Segiri, Samarinda, Kamis (26/11).

Sempat dua kali tertinggal, Pendekar Cisadane sukses membalikkan keadaan dan menang tipis 3-2 berkat gol telat Rayco Rodriguez pada masa injury time babak kedua.

Borneo FC mencetak dua gol terlebih dahulu melalui Juan Villa menit ke-34 dari titik putih dan Iago Mendonca menit ke-58.

Dua gol Persita Tangerang lainnya dicetak Alexandre Ramalingom menit ke – 43 dan 75.

Hasil ini sekaligus memecahkan kebuntuan Persita yang akhirnya meraih kemenangan perdana di Samarinda sejak kedua tim kembali bersua pada 2024 lalu.

Tambahan tiga poin membawa skuad asuhan Carlos Pena merangsek ke posisi kedua klasemen sementara Super League dengan koleksi 21 poin dari 10 pertandingan.

Persita Tangerang kini hanya terpaut satu angka dari Persija Jakarta di puncak klasemen Super League 2026-2027.

Pelatih Persita Carlos Pena melontarkan pujian tinggi terhadap daya juang dan mentalitas Laskar Cisadane saat membungkam Borneo FC.