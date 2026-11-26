bali.jpnn.com, SAMARINDA - Manajemen Borneo FC mengambil keputusan mengejutkan menjelang laga tunda pekan keenam Super League 2026-2027 kontra Persita di Stadion Segiri, Samarinda, Kamis (26/11).

Manajemen Pesut Etam mendadak kembali merombak kursi kepelatihan dengan mengakhiri kerja sama bersama Sergio Farias dan menunjuk kembali Joaquin Gomez Blanco.

Pelatih asal Brasil Sergio Farias tercatat hanya bertahan selama 15 hari sejak diperkenalkan pada 10 November 2026 untuk menggantikan Mauro Jeronimo.

Dalam pernyataan resminya, Sergio Farias sepakat berpisah dengan Borneo FC karena alasan keluarga.

Selama dua pekan menjabat, Sergio Farias hanya sempat mendampingi tim dalam satu laga, saat Borneo FC mengalahkan Manila Digger pada ajang ASEAN Club Championship (ACC) Cup, 18 November 2026 lalu.

Ketika Borneo FC ditahan imbang 0-0 oleh Isenmulang FC di Super League, Sergio Farias absen dari bangku Cadangan.

Posisi Sergio Farias diisi pelatih fisik Dimas Agung Prasetyawan selaku caretaker.

Sebagai pengganti, manajemen bergerak cepat memulangkan Joaquin Gomez Blanco.