bali.jpnn.com, BANDUNG - Persib memastikan diri sebagai juara Grup E AFC Champions League (ACL) Two 2026-2027 setelah menaklukkan wakil Korea Selatan, FC Seoul, dengan skor meyakinkan 3-1 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Rabu (25/11) malam.

Tiga gol kemenangan Persib masing-masing dicetak oleh Mariano Peralta pada menit ke-6, Luka Menalo menit ke-41 dan Beckham Putra Nugraha menit ke-78.

Satu-satunya gol balasan FC Seoul dicetak Leonardo Ruiz pada menit ke-37.

Pelatih Persib Igor Tolic bangga skuad Pangeran Biru mampu menumbangkan FC Seoul, tim juara K-League 2026.

Igor Tolic menilai pertahanan solid dan transisi permainan yang rapi menjadi kunci sukses Persib Bandung.

“Pertama-tama, saya ingin mengucapkan selamat untuk FC Seoul sebagai juara Liga (Korea).

Terkait pertandingan, banyak alasan untuk bahagia hari ini.

Pertahanan bagus, transisi baik, dan semua senang dengan cara bermain kami,” ujar Igor Tolic dilansir dari laman I.League.