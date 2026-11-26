bali.jpnn.com, GIANYAR - Bali United gagal meraih kemenangan pada laga kedua Grup J Zona Timur 2 I.League Cup 2026-2027 kontra klub Liga 2, Barito Putera di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Rabu (25/11) malam.

Tampil dengan dominasi pemain muda, Bali United kesulitan membongkar pertahanan lawan sejak awal laga dan baru memecah kebuntuan pada paruh kedua.

Teppei Yachida membawa Bali United unggul pada menit ke-55.

Namun, pemain Barito Putera Wildan Ramdhani berhasil memaksa Bali United gagal membawa pulang tiga poin setelah menjebol gawang Fitrul Dwi Rustapa menit ke-67.

Hasil minor ini membuat pelatih Bali United Johnny Jansen kecewa berat.

Menurut Johnny Jansen, hasil ini belum sesuai harapan tim, terutama dalam hal penyelesaian akhir di sepertiga akhir lapangan.

"Saya kecewa dengan hasilnya karena permainan tim tidak berjalan sesuai rencana yang kami bangun.

Kami kehilangan momen terutama di bagian penyelesaian akhir di garis pertahanan lawan," ujar Johnny Jansen dilansir dari laman klub.