bali.jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung kembali melanjutkan petualangannya di kompetisi Asia dengan menantang wakil Korea Selatan, FC Seoul.

Laga kelima Grup E AFC Championship League (ACL) Two 2026-2027 ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung, Rabu (25/11) malam pukul 19.15 WIB atau 20.15 WIB.

Bagi Anda yang tidak bisa menyaksikan jalannya pertandingan di Stadion GBLA tak perlu khawatir lantaran laga ini disiarkan secara live di RCTI dan GTV.

Pada pertandingan perdana kontra FC Seoul, 16 September 2026 lalu, Persib Bandung menang tipis 0 – 1.

Persib kian di atas angin lantaran tak pernah kalah di kompetisi kasta kedua Asia ini. Apalagi, laga ini berlangsung di depan suporter sendiri.

Melihat fakta ini, Persib diprediksi bisa meraih poin dari FC Seoul.

Namun, FC Seoul membutuhkan hasil positif demi menjaga peluang lolos ke babak 16 besar, dalam persaingan bersama Melbourne Victory FC dan The Cong Viettel.

Oleh karena itu, laga malam ini diprediksi berjalan seru dan menarik.