bali.jpnn.com, DENPASAR - Penjaga gawang Bali United Fitrul Dwi Rustapa siap menjadi tembok kokoh lini pertahanan Serdadu Tridatu saat menjamu Barito Putera pada laga kedua Grup J Zona Timur 2 I.League Cup 2026-2027.

Duel kandang perdana di fase grup tersebut berlangsung di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Rabu (25/11) malam pukul 19.00 WIB atau 20.00 WITA.

Fitrul Rustapa yang kembali mengawal gawang Bali United mengaku waspada terhadap daya gedor Barito Putera.

Pasalnya, Laskar Antasari ini diperkuat sederet pemain berpengalaman di kasta tertinggi sepak bola Indonesia, seperti Rizki Pora, Bayu Pradana, hingga Renan Alves.

“Pemain Barito Putera memiliki pengalaman dan saya melihat bahwa kami di Bali United adalah satu tim yang akan berjuang bersama di lapangan,” ujar Fitrul Dwi Rustapa dilansir dari laman klub.

Meski demikian, mantan kiper Persib ini memastikan pemain Bali United telah mengantongi peta kekuatan lawan dari tim pelatih dan siap tampil habis-habisan demi mengamankan tiga poin di kandang sendiri.

“Kami sudah mempersiapkan dan mengantisipasi permainan lawan.

Kami akan berusaha memberikan penampilan terbaik dan meraih hasil positif,” kata Fitrul Dwi Rustapa.