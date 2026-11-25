bali.jpnn.com, DENPASAR - Bali United kembali bersiap melakoni laga kedua I.League Cup 2026-2027 melawan Barito Putera.

Pertandingan tersebut akan digelar di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Rabu (25/11) malam ini pukul 19.00 WIB atau 20.00 WITA.

Pelatih Johnny Jansen menyoroti mepetnya waktu persiapan Bali United untuk menghadapi Barito Putera.

Menurutnya, jadwal padat menjadi momentum berharga bagi anak asuhnya untuk belajar mengatur kebugaran fisik.

“Jadwal yang padat, tetapi saya rasa ini yang diperlukan sebuah tim untuk belajar bagaimana menjalani kompetisi yang banyak, seperti bermain di level Asia,” ujar Johnny Jansen dilansir dari laman klub.

Johnny Jansen menambahkan, situasi ini melatih pemain Bali United untuk siap tempur meski harus menjalani persiapan singkat di tengah padatnya kalender kompetisi.

“Kami belajar bagaimana menjalani persiapan yang pendek dalam melakoni kompetisi yang banyak, dan kami harus menikmati situasi ini,” kata Johnny Jansen.

Mantan pelatih PEC Zwolle ini mengakui Barito Putera bukan tim yang bisa dipandang sebelah mata.