bali.jpnn.com, BANDUNG - Pelatih Bali United Johnny Jansen menyoroti keras aksi bek tengah Persib Bandung Julio Cesar yang menggendong lalu membanting gelandang Queven Inacio pada laga big match Super League 2026-2027 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (22/11) malam.

Insiden bermula pada menit ke-74 ketika Bali United tengah unggul tipis 1-0 atas tuan rumah Persib Bandung.

Saat itu, Queven Inacio terjatuh kesakitan setelah berbenturan dengan Uilliam Barros dan memberi isyarat minta tim medis masuk ke lapangan.

Wasit Mustafa Kamal kemudian minta Queven Inacio menepi ke luar garis lapangan untuk mendapatkan perawatan.

Namun, saat sedang berjalan keluar, Julio Cesar mendadak menghampiri, menggendong, lalu melempar tubuh Queven Inacio begitu saja ke sisi lapangan.

Aksi banting tersebut sempat memicu perdebatan hangat di kalangan pencinta dan pengamat sepak bola Tanah Air.

Sebagian pihak menduga pemain Persib tersulut emosi karena menganggap Queven Inacio sengaja mengulur waktu demi mengamankan keunggulan Serdadu Tridatu.

Menurut Johnny Jansen, tindakan Julio Cesar terhadap Queven Inacio mencerminkan minimnya sikap respek kepada lawan di atas lapangan.