bali.jpnn.com, TANGERANG - Operator kompetisi I.League resmi menyesuaikan kalender kompetisi Super League 2026-2027 menyusul ditundanya ajang Piala Asia 2027.

Kebijakan ini membuat putaran kedua kasta tertinggi sepak bola Indonesia tersebut dimulai lebih cepat.

Berdasarkan pengumuman resmi I.League, penyesuaian dilakukan setelah Piala Asia 2027 yang semula dijadwalkan pada 7 Januari hingga 5 Februari 2027 mengalami penundaan.

Imbasnya, beberapa jadwal pertandingan pada pekan ke-13, ke-16, dan ke-17 ikut mengalami perubahan.

Berdasar kalender terbaru, pekan ke-18 yang menandai bergulirnya putaran kedua akan langsung dimulai pada 15 Januari 2027.

Pelatih Persita Tangerang Carlos Pena menyambut positif dimajukannya jadwal kompetisi tersebut.

Menurut pelatih berkebangsaan Spanyol ini, jeda yang tidak terlalu panjang justru menguntungkan tim dalam menjaga performa dan fokus bertanding.

"Menurut pendapat saya, ini lebih baik bagi semua pihak.