bali.jpnn.com, DENPASAR - Kompetisi Super League 2026-2027 kembali bergulir pekan ini.

Pekan ke-11 kompetisi kasta tertinggi Liga Indonesia ini dijadwalkan berlangsung pada Kamis (26/11) hingga Minggu (29/11) mendatang.

Total ada sepuluh pertandingan yang berlangsung di kota dan stadion berbeda pada pukul 15.30 WIB dan 19.00 WIB.

Laga pembuka pekan ke-11 berlangsung di Stadion Segiri, Samarinda, Kamis (26/11) lusa pukul 15.30 WIB.

Pada pertandingan pembuka tersebut, Borneo FC menantang Persita Tangerang.

Borneo FC saat ini menempati peringkat ke-12 dengan 11 poin, sementara Persita di posisi keenam dengan 18 poin.

Pertandingan berikutnya berlangsung, Sabtu (28/11) mendatang, mempertandingkan enam pertandingan di enam stadion berbeda.

Empat pertandingan berlangsung pada pukul 15.30 WIB.