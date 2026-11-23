bali.jpnn.com, JAKARTA - PSSI mengecam keras kericuhan yang pecah seusai pertandingan pekan ke-10 Super League 2026-2027 antara tuan rumah PSS Sleman kontra Arema FC di Stadion Maguwoharjo, Jumat (20/11) lalu.

Federasi menaruh perhatian serius terhadap aksi invasi penonton ke lapangan, indikasi perusakan fasilitas, hingga dugaan tindak kekerasan dalam insiden tersebut.

Sekjen PSSI Yunus Nusi blak-blakan mendorong Komite Disiplin (Komdis) PSSI segera bersidang. Komdis PSSI diminta mengkaji laporan insiden serta rekomendasi sanksi tegas yang baru saja dilayangkan I.League.

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Sebelumnya, I.League merekomendasikan hukuman berat berupa larangan menggelar laga kandang dengan penonton bagi PSS Sleman.

Suporter PSS Sleman juga dilarang menghadiri laga tandang hingga akhir musim.

"Kami mendorong Komdis segera menindaklanjuti laporan dan mengkaji rekomendasi I.League.

Kami menghormati kewenangan Komdis untuk memeriksa perkara ini dan menentukan sanksi apabila terbukti ada pelanggaran," ujar Yunus Nusi dilansir dari laman PSSI.

Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan keselamatan seluruh elemen pertandingan, mulai dari pemain, ofisial, petugas, hingga penonton adalah harga mati.