bali.jpnn.com, BANDUNG - Penyerang sayap Persib Bandung asal Bosnia Herzegovina Luka Menalo kian lekat dengan label supersub berkat dampak instannya setiap turun dari bangku cadangan.

Terbaru, Luka Menalo menjadi aktor utama kemenangan Persib Bandung atas Bali United pada pekan ke-10 Super League 2026-2027, Minggu (22/11) malam.

Masuk sebagai pemain pengganti, Luka Menalo langsung menyumbang satu assist dan satu gol penentu kemenangan. Satu gol Persib lainnya dicetak penyerang Mariano Peralta.

Bali United hanya mencetak satu gol yang dicetak striker Marko Dugandzic pada menit ke-65.

Peran krusial Luka Menalo sebagai pemecah kebuntuan memang bukan kali ini saja terjadi.

Luka Menalo sudah berulang kali menjadi pembeda di laga-laga sebelumnya, termasuk saat Persib Bandung berlaga di pentas Asia.

Namun, pelatih Persib Igor Tolic merespons santai julukan spesial tersebut.

Suksesor Bojan Hodak ini menegaskan bahwa seluruh pemain pengganti memiliki kontribusi yang sama vitalnya dalam mengubah ritme permainan Persib Bandung.