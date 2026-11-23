bali.jpnn.com, BANDUNG - Gelandang Bali United Queven Inacio meluapkan kekecewaannya setelah mendapat perlakuan kasar dari bek Persib Bandung Julio Cesar saat kedua kesebelasan bentrok di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (22/11) malam.

Pesepak bola asal Brasil itu meradang lantaran wasit Mustafa Kamal hanya menghukum aksi tidak sportif Julio Cesar dengan kartu kuning.

Lewat unggahan di akun Instagram pribadinya setelah pertandingan, Queven Inacio menyindir keras kualitas pengadil lapangan.

"Ini memalukan, hanya diberikan kartu kuning, mirisnya sepak bola ini," tulis Queven Inacio menanggapi insiden yang menimpanya dilansir dari laman Bali United.

Insiden bermula pada menit ke-74 ketika Bali United tengah unggul tipis 1-0 atas tuan rumah Persib Bandung.

Saat itu, Queven Inacio terjatuh kesakitan setelah berbenturan dengan Uilliam Barros dan memberi isyarat minta tim medis masuk ke lapangan.

Wasit Mustafa Kamal kemudian minta Queven Inacio menepi ke luar garis lapangan untuk mendapatkan perawatan.

Namun, saat sedang berjalan keluar, Julio Cesar mendadak menghampiri, menggendong, lalu melempar tubuh Queven Inacio begitu saja ke sisi lapangan.