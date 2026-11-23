bali.jpnn.com, BANDUNG - Persib tampil perkasa saat menjamu Bali United pada laga big match pekan ke-10 Super League 2026-2027 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (22/11) malam.

Dalam laga yang disaksikan ribuan suporter, tuan rumah Persib berhasil membungkam Bali United dengan skor 2 – 1.

Dua gol kemenangan Persib Bandung dicetak Mariano Peralta menit ke-78 dan Luka Menalo menit ke-81.

Hebatnya, dua gol tersebut lahir setelah Bali United terlebih dahulu membobol gawang Persib melalui Marko Dugandzic menit ke-65.

Penyerang sayap Persib Beckham Putra Nugraha bersyukur skuad Pangeran Biru kembali ke jalur kemenangan.

Menurut Beckham Putra Nugraha, laga Persib Bandung kontra Bali United menguras fisik karena jeda antarmpertandingan yang mepet.

Pemulihan dan fokus ekstra diperlukan agar kondisi pemain tetap prima.

"Ini adalah pertandingan yang tidak mudah karena kami baru bertanding tiga hari lalu.